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Teslim olan terörist HDP'li vekilin ismini verdi dağa nasıl gönderdiğini anlattı

Terör örgütü MLKP'nin silahlı kadrosuna katıldıktan yıllar sonra teslim olan terörist, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin örgüt üyesi Okan Altunöz’ü dağ kadrosuna nasıl gönderdiğini anlattı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:50
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Teslim olan terörist HDP'li milletvekilinin ismini verdi dağa nasıl gönderdiğini anlattı

Teslim olan terörist HDP'li vekilin ismini verdi dağa nasıl gönderdiğini anlattı
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Sabah'ın haberine göre, İsyan Torhildan kod adlı Okan Altünöz’ün Suriye geçme talimatını HDP'li Çepni’den aldığını anlatan örgüt üyesi, Çepni’nin dağa gönderme organizasyonunu da yaptığını belirtti. Diyarbakır annelerinden Sabire Aydın’da ifadesinde HDP’li milletvekili Murat Çepni’nin oğlu Zafer Aydın’ı dağ kadrosuna gönderen isim olduğunu söyledi.

MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Devrim Serhildan kod adlı Onur Demir, 2017 yılında Suriye'ye geçerek örgütün silahlı kadrolarına katıldı. Demir, burada 5 yıl faaliyet yürüttükten sonra geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim oldu. Demir, ifadesinde örgüt içerisinde yürüttüğü faaliyetler ve yapılanma hakkında önemli bilgiler verdi. Sabah'ın ulaştığı ifade de örgüt üyesi Demir, 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu anlattı.

"OKAN ALTUNÖZ'ÜN DAĞ KADROSUNA ÇEPNİ GÖNDERDİ"
27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'yi örgüte katıldığı 2014 yılında MLKP'nin kuruluşunun İstanbul'daki 20. yıl etkinliğinde gördüğünü belirten Çepni, "Suriye'de faaliyet yürütürken İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz de 2016 yılında örgütün dağ kadrosuna geldi. Altünöz bana en sonra Murat Çepni ile görüştüğünü ve kendisinin Suriye'ye geçme talimatını vererek dağ kadrosuna geçişini organize ettiğini söyledi. Çepni 2016 yılında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Samsun İl Başkanı olarak görev yapıyordu" dedi.



DİYARBAKIR ANNESİ: OĞLUMU ÇEPNİ DAĞA GÖNDERDİ"
Yapılan araştırmada kendisini HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin dağ kadrosuna gönderdiğini ifade eden İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz'ün 8 Mayıs'ta dağ kadrosunda öldüğüne dair bilgiler bulunduğu öğrenildi.

Yine örgütün Suriye ve Irak'taki silahlı kadrolarında faaliyet yürüten Dilşer kod adlı Zafer Aydın'ın da örgütün kırsal kadrolarına katılımını Murat Çepni'nin organize ettiği belirtildi. Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın'ın ifadesinde oğlunun dağ kadrosuna geçişini HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin organize ettiğini söylediği öğrenildi.

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Elin evladı ele ucuz
16.12.2022 13:41
Murat Çepni ve diğerleri kendi çocuklarını dağa mı gönderiyorlar yoksa en iyi okullara mi?  
 
yaşananlar bunu söylüyor
16.12.2022 13:06
geçmişte olduğu gibi teröristin ifadesi kanıt sayılacaksa burada bir kurgu var demektir.  
 
Hamit Seki
16.12.2022 13:05
Şu söylendi bu söylendi, ihbar etti, itiraf etti gibi deliller yerine artık suçlunun ses, görüntü, şüpheye mahal vermeyecek kanıtlarla suç üstü yakalanması gerekiyor, bunlar adaletten kaçamamalı,  
 
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