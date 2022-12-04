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TFF 3. Lig toplu sonuçlar

TFF 3. Lig'in 1, 2 ve 3. gruplarında 15. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 17:14
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TFF 3.Lig'de 15.hafta maçları oynandı

TFF 3. Lig toplu sonuçlar
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Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Hacettepe 1945-Nevşehir Belediyespor: 1-1

1954 Kelkit Belediyespor-52 Orduspor: 1-1

BC Group Ağrı 1970-Amasyaspor FK: 2-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Entegre Solar Elazığspor: 3-0

1922 Konyaspor-Edirnespor: 1-1

Eskişehirspor-Belediye Kütahyaspor: 3-4

2. Grup:

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Karaman FK: 0-3

Darıca Gençlerbirliği-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-0

Armoni Alanya Kestelspor-Amberçay Eynesil Belediyespor: 4-1

Orduspor 1967-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-0

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 0-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Bayrampaşa: 2-0

23 Elazığ FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1

3. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1

Malatya Arguvanspor-Artvin Hopaspor: 1-1

Bitexen Sapanca Gençlikspor-Bergama Belediyespor: 4-1

Akhisarspor-Kepez Belediyespor: 0-1

Osmaniyespor FK-Güneş Holding Çankaya FK: 0-0

Merkür Holding Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Muş 1984 Muşspor: 1-0

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