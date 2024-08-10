TFF'den Bursaspor'u havalara uçuran karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF'den Bursaspor'u havalara uçuran karar

TFF Bursaspor'un maçları akşam oynanmasına dair yaptığını başvuruyu kabul etti.

Bu sezon TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Bursaspor’un kendi sahasındaki maçları gündüz saatlerinde oynayacak olması taraftarların tepkisini çekerken Bursaspor’dan herkesi sevindiren bir haber geldi.

BURSASPOR İSTEDİ TFF KABUL ETTİ

Konu ile ilgili harekete geçen yeşil-beyazlıların ev sahibi olduğu maçları akşam saatlerinde oynamasına dair yaptığı başvuru TFF tarafından kabul edildi.

Kararı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile duyuran Bursaspor Başkanı Enes Çelik yaptığı açıklamada, “Değerli Bursasporlular! Ekim ayının sonuna kadar oynayacağımız iç saha maçları hafta sonu akşam saatlerinde oynanacaktır. Talebimizi olumlu karşıladığı için Türkiye Futbol Federasyonu’na camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK İÇ SAHA MAÇI 15 EYLÜL'DE

İlk maçına 7 Eylül günü saat 16.00’da Düzcespor deplasmanında çıkacak olan Bursaspor evindeki ilk maçında ise 15 Eylül Pazar günü 19.00’da Tokat Bld. Plevne ile kozlarını paylaşacak.

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