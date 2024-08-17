TFF'den Yılmaz Vural'ı havalara uçuran karar

Cuma günü bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu yapılan itirazları karara bağladı.

Kurul bir süredir teknik direktör Yılmaz Vural ile Yeni Malatyaspor arasında devam eden anlaşmazlığa dair flaş bir karara imza attı.

YILMAZ VURAL'I HAKLI BULDULAR

TFF’den yapılan açıklamaya göre, kurul Yılmaz Vural’ı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Nisan ayında verdiği karara karşı yaptığı itirazda haklı buldu.

Kurul Yılmaz Vural’ın Yeni Malatyaspor’dan maaş alacağının 69.166,66 TL diğer alacaklarının 4.500.000,00 TL ve ilave alacağının 288.888,00 TL olarak belirlenmesine karar verdi.

DEPREM NEDENİYLE LİGDEN ÇEKİLMİŞLERDİ

Yılmaz Vural 2022-2023 sezonunun Ocak ayında mali sıkıntılar çeken Yeni Malatyaspor’un başına geçmişti. Göreve gelmesi ile birlikte şehre yeni bir hava katsada 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem nedeniyle kulüp ligden çekilmişti.

Yeni Malatyaspor’un 2023-2024 sezonuna da katılmamasıyla birlikte Yılmaz Vural’da takımdan ayrılmıştı.