Türkiye Futbol Federasyonu’nun 10 Kasım’da FIFA’ya ilettiği ek transfer dönemi başvurusu kabul edilmedi. Liglerin mevcut takvime göre süreceği açıklanırken TFF amatör futbolcularla ilgili statüde ise önemli bir değişikliğe gitti. Federasyon, profesyonel transfer döneminin kapalı olmasına karşın amatör futbolculara ilişkin sürecin 27 Kasım 2025’e kadar devam edeceğini hatırlattı.

FIFA'nın ek transfer dönemi talebini reddetmesi hemen hemen tüm kulüpleri olumsuz etkileyecek.

Nitekim TFF 2. Lig'den 282, 3. Lig'den ise 629 futbolcu bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmiş ve iki lig de iki hafta ertelenmişti.

Oyuncuları bahis oynadığı tespit edilen kulüplerin kadrolarını amatör futbolcularla güçlendirmeleri için bugünden itibaren 10 gün süreleri kaldı. Bir yandan da gözler bahis oynadığı tespit edilen oyunculara verilecek cezalara çevrildi. Bahis soruşturmasının hangi kulübü ne kadar etkileyeceği esas o zaman belli olacak. Yine de şimdiden birçok kulübün sahaya çıkamayacak noktaya gelmesi ya da ciddi anlamda güç kaybedecek olması kaçınılmaz görülüyor.

2. LİG KULÜPLERİ İÇİN STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

TFF 2. LİG – ESKİ METİN (MADDE 4/d)

Kulüpler yalnızca 01.01.2005 ve sonrası doğan profesyonel futbolcuları, altı ay tescilli olmaları halinde A Takım Listesine yazılmadan oynatabiliyordu.

TFF 2. LİG – YENİ METİN (MADDE 4/d)

Yapılan değişiklikle kulüpler, aynı yaş kriterine uyan profesyonel ve amatör futbolcuları A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecek.

GENÇ OYUNCULARIN 6 AY ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Bu düzenleme sayesinde genç amatör oyuncuların 6 ay bekleme zorunluluğu kaldırıldı ve ligde daha geniş bir oyuncu havuzu oluşturuldu.