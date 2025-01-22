The Band grubu üyelerinden Garth Hudson hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
The Band grubu üyelerinden Garth Hudson hayatını kaybetti

Kanada-ABD rock grubu The Band'in ünlü orgcusu Garth Hudson, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Rock müziği eleştirmeni Steven Hyden, Hudson'ı "rock tarihinin en büyük orgcusu" olarak tanımladı.

Kanada-ABD rock grubu "The Band"in üyelerinden Garth Hudson, 87 yaşında hayata gözlerini kapattı.

1960'ların sonunda zirveye çıkan The Band grubunun üyelerinden Hudson, New York'ta kaldığı bakımevinde yaşamını yitirdi. Rock müziği eleştirmeni Steven Hyden, X'ten yaptığı açıklamada, Hudson'u "rock tarihinin en büyük orgcusu" olarak nitelendirdi.

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Kanada-ABD rock grubu The Band, "The Weight" ve "The Night They Drove Old Dixie Down" gibi klasikleriyle tanınıyor. Grubun 1968'de çıkardığı ilk albümü "Music From the Big Pink", rock tarihinin en önemli albümleri arasında yer alıyor. The Band grubu, 1976 yılında ünlü "Last Waltz" konseriyle canlı performanslarını sonlandırmıştı.

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