The House of the Dead 2: Remake, Bahar'a hazır

Klasik rail shooter serisinin ikinci oyunu, "The House of the Dead 2: Remake," bu bahar itibarıyla PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC platformları için çıkış yapacak. Oyun, Forever Entertainment tarafından yayımlanırken, MegaPixel Studio tarafından geliştirildi.

OYUN HAKKINDA

The House of the Dead 2: Remake, 1998 yılında çıkan orijinal oyunun yeniden yapılmış hali. Serinin bu ikinci oyunu, oyunculara korku dolu bir dünyada hayatta kalma mücadelesi sunuyor. Oyun, modern grafiklerle ve orijinal müzikle nostaljik bir deneyim vadediyor.

Oyuncular, tek başlarına veya kooperatif modunda görev yaparak, yolunda tehlikeli ölümsüz yaratıkları ortadan kaldırmaya çalışacaklar. James Taylor ve Gary Stewart karakterleriyle, eski günlerin oyun deneyimine sadık kalarak, bu sefer karanlık ve ölümcül bir dünyada görev yapacaklar. Oyuncular, ölümcül yaratıklara karşı savaşırken, korku dolu atmosferiyle bu evrende hayatta kalmaya çalışacaklar.

HİKAYE

2000 yılı Şubat ayında, küçük bir şehir aniden düşman yaratıkların istilasına uğrar. Bu durumu araştırmak üzere, AMS ajanları James Taylor ve Gary Stewart görevlendirilir. Şehre vardıklarında, durumun 1998’deki Curien Mansion olayına benzediğini fark ederler. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan iki ajan, kendilerini yaratıklarla dolu bir dünyada hayatta kalma mücadelesi verirken bulurlar.

ANA ÖZELLİKLER

Remastered Müzik: Oyun, orijinal müziğin yanı sıra yeni düzenlemelerle birlikte geliyor.

Modern Grafikler: Oyunun görsel tasarımı, eski oyunlardan modern teknolojiye uygun şekilde yenilendi.

Orijinal Oyun Mekaniği: Oyun, orijinaline sadık kalarak, tanıdık mekanikleri modernleştiriyor.

Kooperatif Mod: İki oyunculu kooperatif modda birlikte oynayarak düşmanlara karşı güç birliği yapabilirsiniz.

Birden Fazla Son ve Dallanmış Seviyeler: Oyuncuların oyun boyunca verdiği kararlar, farklı sonlara ve dallanmış seviyelere yol açıyor.

OYUN MODLARI

Klasik Kampanya: İlk oyunun üzerinden neredeyse iki yıl geçtikten sonra, James Taylor ve Gary Stewart, ölümsüz yaratıkların istila ettiği bir şehri araştırmak için görevlendirilir.

Boss Modu: Bu modda, oyuncular oyunun boss'larıyla karşılaşacak ve onları olabildiğince hızlı bir şekilde yenmeye çalışacaklar.

Eğitim Modu: Oyuncular, görev öncesi becerilerini geliştirmek için çeşitli eğitim senaryolarında pratik yapabilecekler.

İLK TANITIM VİDEOSU VE GÖRÜNTÜLER

Oyun hakkında ilk tanıtım videosu ve ekran görüntüleri de oyuncularla paylaşıldı.

The House of the Dead 2: Remake, aksiyon dolu hayatta kalma mücadelesini seven oyuncular için bu bahar büyük bir heyecan vaat ediyor. Orijinal oyunun nostaljik dokunuşlarına modern grafikler ve yeni modlarla birleştirilmiş bu remake, hayranlarını mest edeceğe benziyor.