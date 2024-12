The Mod Squad dizisinin yaşayan son oyuncusu Michael Cole vefat etti

Ünlü drama dizisi The Mod Squad'ın son hayatta kalan üyesi Michael Cole, 10 Aralık'ta Los Angeles'taki Providence Cedars-Sinai Tarzana Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 84 yaşında vefat eden Cole'un ölüm nedeni açıklanmadı.

Cole'un ölüm haberini duyuran yetkililer, oyuncunun “sevdikleriyle çevrili bir şekilde huzur içinde hayatını kaybettiğini” belirtti. Ailesinin ve yakınlarının verdiği bilgilere göre Cole, tam anlamıyla dolu ve renkli bir yaşam sürmüştü.

THE MOD SQUAD VE MİCHAEL COLE'UN KARİYERİ

Michael Cole, 1968'de başlayıp beş sezon süren The Mod Squad dizisinde Pete Cochran karakteriyle büyük bir çıkış yaptı. Clarence Williams III ve Peggy Lipton ile birlikte oynadığı bu dizide, toplumsal ve ırksal eşitlik temaları işlenerek dönemin önde gelen kültürel yapımlarından biri haline geldi. Cole, Cochran karakteriyle, zengin Beverly Hills ailesi tarafından evden kovulan ve bir suç işlediği için hapisten kurtulmak amacıyla gizli dedektif olarak görevlendirilen bir genci canlandırıyordu.

Dizi, dönemin toplumsal meselelerine duyarlı yaklaşımı ve cesur konuları ele almasıyla dikkat çekmiş, toplumsal cinsiyet, ırk ve adalet gibi meseleleri televizyon ekranlarına taşımıştır. Cole’un, özellikle gençleri temsil eden Cochran karakteriyle diziye kattığı özgünlük ve samimiyet büyük takdir toplamıştı. The Mod Squad, Hollywood'un ilk kez karşı kültürle ciddi şekilde ilgilenmeye başladığı projelerden biriydi.

COLE’UN MİRASI

Michael Cole, 1960’lı yılların sonunda televizyon dünyasında büyük bir etki yarattı. Oyunculuk kariyerine 1961 yılında Forbid Them Not adlı filmle adım atan Cole, The Mod Squad ile büyük bir çıkış yaptı ve izleyiciler tarafından tanındı. 2018 yılında yayınladığı I Played the White Guy adlı anı kitabında da dizinin kendisi için önemini vurgulamıştı.

Cole, 2019 yılında Peggy Lipton’un ölümünün ardından dizinin son hayatta kalan yıldızıydı. 2021 yılında Clarence Williams III’ün de vefat etmesiyle, Cole, The Mod Squad'ın anısına sahip çıkan son üye olarak hafızalarda kaldı.

Michael Cole, hem bir oyuncu hem de döneminin kültürel simgesi olarak sinemaya ve televizyona önemli katkılarda bulunmuş bir isimdi.