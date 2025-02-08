THY Euroleague'de 26. haftanın MVP'si belli oldu

Kaynak: İHA
THY Euroleague'de 26. haftanın MVP'si belli oldu

THY Euroleague'de 26. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos'un ABD'li ismi Kendrick Nunn oldu.

THY Euroleague'de 26. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan takımı Panathinaikos'un, evinde A. Efes'i 104-89 skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen ABD'li basketbolcu Kendrick Nunn'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Nunn, karşılaşmada 36 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı ve 37 verimlilik puanı aldı. 29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de geçtiğimiz sezon play-off turu 5. maçlarının da MVP'si seçilmişti.

Son Haberler
"Bilal Erdoğan'a izin var ama CHP'ye izin yok"
"Bilal Erdoğan'a izin var ama CHP'ye izin yok"
Kırmızı kart, VAR'dan dönen gol, kıran kırana 90 dakika
Kırmızı kart, VAR'dan dönen gol, kıran kırana 90 dakika
Narin Güran cinayetinde skandal gelişme! Bu kez de amca salim...
Narin Güran cinayetinde skandal gelişme! Bu kez de amca salim...
Sivasspor - Beşiktaş 11'leri belli oldu
Sivasspor - Beşiktaş 11'leri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya seyahati programı netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya seyahati programı netleşti