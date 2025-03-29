THY Euroleague'de Türk takımlarından 4'te 4!

Kaynak: İHA
THY Euroleague'de Türk takımlarından 4'te 4!

THY Euroleague’de çift maç haftası geride kalırken, haftayı Türk takımları 4’te 4 yaparak tamamladı.

THY Euroleague’de 32. hafta dün oynanan müsabakalarla tamamlandı. Çift maç haftasında Türk takımları çıktığı 4 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçların ilkinde Paris Basketball'ı son saniyede bulduğu basketle 101-100 yenerken, ikinci maçta ise Baskonia’yı 82-77 mağlup etti. A. Efes ise evinde oynadığı Baskonia karşısında 92-76, tarafsız sahada oynanan Maccabi Tel Aviv karşısında ise 90-88'lik skorla galip geldi. Türk antrenör Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ise son maçında Paris Basketball'a 101-98 mağlup oldu.

YENİ LİDER FENERBAHÇE BEKO

Euroleague’de 32. hafta geride kalırken, Fenerbahçe Beko ikili averajla liderliğe yükseldi. Olympiakos, çift maç haftasında deplasmanda Asvel’e 81-70, sahasında Monaco’ya 80-77 yenildi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, üst üste aldığı iki galibiyetle zirvenin yeni sahibi oldu.
Sarı-lacivertliler, normal sezonun bitimine 2 hafta kala, play-off müsabakalarında saha avantajını elde etti.

EUROLEAGUE 32. HAFTA SONUÇLARI

Asvel: 88 - Zalgiris Kaunas: 79

Olympiakos: 77 - Monaco: 80

Bayern Münih: 89 - Partizan: 74

Olimpia Milano: 88 - Barcelona: 98

A. Efes: 80 - M. Tel Aviv: 88

Fenerbahçe: 82 - Baskonia: 77

ALBA Berlin: 64 - Virtus Bologna: 108

Kızılyıldız: 72 - Real Madrid: 78

Panathinaikos: 98 - Paris Basketball: 101

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