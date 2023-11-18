THY'nin uçak alım açıklaması hisse fiyatlarına doping yaptı

THY hisselerine 'uçak alım' dopingi. Türk Hava Yolları'nın tarihini en büyük uçak alımı yapacağı yolundaki haber hisseye bir haftada yüzde 11 prim yaptırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
THY'nin uçak alım açıklaması hisse fiyatlarına doping yaptı

Türk Hava Yolları'nın tarihini en büyük uçak alımı yapacağı yolundaki haber hisseye bir haftada yüzde 11 prim yaptırdı.
Türk Hava Yolları‘nın 355 adet uçağın satın alınması için Airbus yetkilileriyle görüşme yapması hisse senedinin adeta uçmasına neden oldu.

Haberin hafta başında basında yer almasından sonra senette büyük fonlar başta olmak üzer oyuncular yeniden pozisyon almaya başladılar. Hisse senedi 26 Ekim’de 205 liraya kadar düşmüş iken bu haftayı yüzde 10.9 pirimle 254.250 TL’den kapattı.

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BORSANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ

Türk Hava Yolları son yükselişle birlikte piyasa değeri 350 milyar 865 milyon liraya ulaşırken, 30 endeksteki ağırlığı 11.437’ye endekse etkisi ise 38.357 oldu. Türk Hava Yolları’nın tüm endeksteki ağırlığı ise yüzde 6 oldu. Tüm endekse etkisi ise 22.480 oldu. Bu de düşen borsanın yönünü yukarı çevirdi.

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ALINACAK UÇAK SAYISINI AÇIKLADILAR

Avrupa’nın en genç ve modern filosuna sahip olma hedefiyle çalışmalarını hızlandıran THY yöneticileri, İstanbul’da Airbus yetkilileri ile buluştu. Görüşmede, THY’nin satın alınmasına karar verdiği 10 adet A350-900 uçağa ilave olarak; 75 adet A350-900 uçağı, 15 adet A350-1000 uçağı, 5 adet A350F kargo uçağı ve 250 adet A321 NEO uçağı olmak üzere toplam 355 adet uçağın satın alınması için Airbus yetkilileri ile istişarelerde bulunuldu.

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