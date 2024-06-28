Ticaret Bakanlığı’ndan damping soruşturması

Ticaret Bakanlığının ithalatta haksız rekabetin önlenmesine dair tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren tebliğlerle Çin ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünler ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli kalayla kaplanmış teneke ürünlere yönelik damping soruşturması açılmasına yönelik esaslar belirlendi.

Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine, dampingli olduğu iddia edilen ilgili ürünlerin, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı aktarıldı.

Yapılan incelemeler neticesinde, soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşılarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla damping soruşturması açılmasına karar verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalarda ulaşılan bulgular sonucu, gerekmesi halinde yerli üreticilerin haksız rekabete karşı korunarak dampingli ithalattan kaynaklanan zararın önüne geçildiği aktarıldı.

Bu çerçevede halihazırda 126 dampinge ve sübvansiyona karşı önlem bulunduğu vurgulanan açıklamada, 11 üründe 19 adet nihai gözden geçirme soruşturması ve 7 üründe 17 adet damping soruşturmasının sürdüğü belirtildi.