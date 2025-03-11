Ticaret ve perakende satış hacmi rakamları açıklandı

Kaynak: AA
Ticaret ve perakende satış hacmi rakamları açıklandı

Ticaret satış hacmi ocakta yıllık bazda yüzde 5,3, perakende satış hacmi ise yüzde 12,5 artış gösterdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Ticaret satış hacmi ocakta yıllık bazda yüzde 5,3, perakende satış hacmi ise yüzde 12,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2 arttı.

Ticaret satış hacmi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 12,5 yükseldi.

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