Ticari taksiyle 41 kilo uyuşturucu sevkiyatı

İHA'nın haberine göre, il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart'ta kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında durdurulan ticari takside arama yapan ekipler, 41 kilo 300 gram skunk ele geçirdi.
Olaya ilişkin şüpheli M.A.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.Ç., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.