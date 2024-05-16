TİGEM'in 2024 yılı safkan Arap tayı satış tarihleri belli oldu

TİGEM'den yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki Karacabey, Malatya'daki Sultansuyu ve Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmelerinde 1364 baş safkan Arap atı bulunan TİGEM'in, bu sene elit tay satış tarihleri belirlendi.

Geçen yıl 275 safkan Arap koşu ve elit tay satışından 103 milyon lira gelir elde ederek, rekor kırdıklarını söyleyen TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç başarıyı sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

1 ve 2 yaş safkan Arap tayları için müzayede bu sene de Karacabey Tarım İşletmesi ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

TİGEM'İN İLK SATIŞI 2 TEMMUZ GÜNÜ

Karacabey'de yapılacak satışlar hakkında bilgi veren Gezginç, TİGEM ilk satışını 2 Temmuz Salı günü gerçekleştirileceğini kaydetti. Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 73 koşu tayı, Karacabey İşletmesinde yapılacak açık artırmada beğeniye sunulacak.Satışa sunulacak ilk müzayedede görücüye çıkacak safkanlar arasında Onurkaan, Ayabakan, Turbo, Özgünhan, Ateştopu, Madrabaz, Berksoy, Sonalp, Baba Mevlüt, Özhaber, Yılmabaşar isimli şampiyon aygırların tayları olacak. Anadolu Tarım İşletmesinin safkan Arap koşu tayı satışları 16 Temmuz'da, Karacabey Tarım İşletmesi'nin ise 30 Temmuz'da Bursa'da gerçekleştirilecek. Ortak satış da 13 Ağustos'ta yine Karacabey'de yapılacak."

Gezginç, Sultansuyu Tarım İşletmesinin safkan Arap elit tay satışlarının 24 Eylül'de, Anadolu Tarım İşletmesinin 8 Ekim, Karacabey Tarım İşletmesinin de 22 Ekim'de İstanbul Veliefendi Hipodromunda müzayedelerinin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.