TikTok’a dava yağmuru

ABD'de on dört eyalet, TikTok’a karşı, sosyal medya platformunun genç kullanıcıların ruh sağlığını olumsuz etkilediği ve verilerini izin almadan topladığı iddialarıyla dava açtı. Her dava ayrı ayrı açıldı. New York ve Kaliforniya’nın başsavcılarının öncülüğündeki davalarda, TikTok’un “platformunun gençler için güvenli olduğu” iddialarıyla hukuku ihlal ettiği öne sürülüyor.

Davalar, davacıların “bağımlılık yaratan” özellikler olarak adlandırdığı unsurlara dikkat çekiyor. Bu unsurlar, birçok modern sosyal medya uygulamasında bulunan 7/24 bildirimler ve otomatik videolar gibi özellikleri içeriyor. Ancak dava, aynı zamanda “tehlikeli TikTok meydan okumalarına” da odaklanıyor. Bu meydan okumalar arasında, kişilerin aşırı miktarda Benadryl almayı denemeleri veya elektrik prizleriyle oynamaları gibi birçok örnek bulunuyor.

New York Başsavcısı Letitia James, yaptığı açıklamada, “Gençler, TikTok gibi bağımlılık yapan sosyal medya platformları nedeniyle ruh sağlıklarıyla mücadele ediyor. TikTok, platformunun gençler için güvenli olduğunu iddia ediyor, ancak bu doğru değil” dedi.

Davalarda, kullanıcıların izleyicilerden sanal para kazanabildiği belirtiliyor. Bu uygulamanın, “cinsel istismar da dahil olmak üzere reşit olmayanlar için başka ciddi zararlar doğurduğu” ve “TikTok’un bu özelliklerin, çocukların sıklıkla kullanıcılar tarafından cinsel istismara uğradığı bir ortam yarattığını tam olarak bildiği, ancak kârlılığını artırmak için göz yummayı tercih ettiği” ifade ediliyor.

Ayrıca, TikTok ve ana şirketi ByteDance’ın, genç kullanıcıların verilerini izin almadan topladıkları iddia ediliyor. Bu, yeni bir şikayet değil; çünkü Adalet Bakanlığı, TikTok’un platformda çocukların kişisel bilgilerini topladığını ve bu verilerin silinmesi taleplerine uymadığını öne süren bir dava açmıştı. Texas da son zamanlarda çocukların gizlilik yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle platforma dava açmıştı.

Bugünkü davalar, platforma “aldatıcı ve yasadışı uygulamalardan elde edilen tüm karların iadesi” gibi mali cezalar uygulanmasını talep ediyor ve “zarar gören kullanıcılar için tazminat” talep ediyor.

Söz konusu meydan okumaların, diğer TikTok kullanıcıları tarafından ortaya atıldığını belirtmekte fayda var; ancak davalar, TikTok’un “temel iş modelini” açıklamaya çalışıyor. Bu modelin, “genç kullanıcıların platformda geçirdiği zamanı maksimize ederek, şirketin hedeflenmiş reklamlardan elde ettiği geliri artırmayı” amaçladığı iddia ediliyor.

Ayrıca davalarda, TikTok’un genç kullanıcılarının cinsel istismarına olanak tanıdığı öne sürülüyor. TikTok Live platformunun teknik olarak sadece yetişkinler için olduğu belirtilse de, bir davada “gevşek yaş doğrulama önlemlerinin ABD’li reşit olmayanların yaşlarını yalan söyleyerek erişim sağlamasını teşvik ettiği” iddia ediliyor.

TikTok, davalara yanıt vererek, “bu iddialara kesinlikle katılmıyoruz” açıklamasını yaptı. Platform, iddiaları “doğru olmayan ve yanıltıcı” olarak nitelendirerek, çocukları korumak için “varsayılan ekran süresi sınırları, aile eşleştirmesi ve 16 yaş altı için varsayılan gizlilik” gibi çeşitli “güçlü önlemler” aldığını belirtti. TikTok tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

