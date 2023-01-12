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TikTok gençlerin zekasıyla oynuyor. Devlet okulları açıkladı

Seattle devlet okulları, TikTok'un "Amerika'nın Gençleri arasında bir akıl sağlığı krizi" yarattığını belirtti ve TikTok'u suçlayarak uygulamaya dava açtı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:51
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TikTok'un gençlerin zekasıyla oynadığı iddia edildi

TikTok gençlerin zekasıyla oynuyor. Devlet okulları açıkladı
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ABD bölge mahkemesinde açılan 91 sayfalık davaya göre, TikTok'un bağımlılık yapması, istismara teşvik etmesi ve gençleri kaygıya yönlendirip, depresyon hali oluşturması sebebiyle gençlerin zekasına zarar verdiği iddia edildi.

Dava raporunda, "platformlarını, kullanıcılarının psikolojisinden ve nörofizyolojisinden yararlanarak platformlarında daha fazla zaman geçirmelerini sağlayacak şekilde tasarlamayı ve çalıştırmayı başardılar. Ülke çapında on milyonlarca öğrencinin savunmasız beyinlerini başarıyla sömürdüler" ifadeleri yer aldı.

Raporda, kullanıcılara yönelik zararlı içerikler arasında aşırı diyet önerileri, kendine zarar vermeye teşvik ve daha fazlası yer aldı. Bu içeriklerin 2009 ve 2019 yılları arasında "üst üste iki hafta veya daha uzun süre boyunca bazı olağan etkinlikleri yapmayı bırakacak kadar üzgün veya umutsuz" hissettiğini bildiren öğrencilerin sayısında %30’luk bir artışa yol açtığı belirtildi.

TİKTOK ZEKAYLA OYNUYOR

“Sanıkların suiistimali, kaygı, depresyon, kendine zarar verme düşünceleri ve intihar düşüncesiyle mücadele eden gençlerin giderek daha yüksek oranlarıyla belirginleşen bir genç ruh sağlığı krizine neden olmada önemli bir faktör. Çocukların akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele etme oranları 2010'dan bu yana istikrarlı bir şekilde arttı ve 2018'de intiharı gençler için ikinci önde gelen ölüm nedeni haline getirdi. Bu da, çalışmalarındaki performansın düşmesine yol açarak, "okula gitme olasılıklarını azaltıyor, madde kullanımına ve eyleme geçme olasılıklarını artırıyor, bunların tümü Seattle Devlet Okullarının eğitim misyonunu yerine getirme becerisini doğrudan etkiliyor."

Axios'a konuşan bir Google sözcüsü, "Platformlarımızda çocuklar için güvenli deneyimler oluşturmaya büyük yatırımlar yaptık ve onların refahına öncelik vermek için güçlü korumalar ve yeni özellikler getirdik. Örneğin, Family Link aracılığıyla ebeveynlere, gözetim altındaki cihazlarda hatırlatıcılar ayarlama, ekran süresini sınırlama ve belirli içerik türlerini engelleme olanağı sağlıyoruz." dedi.

Meta'nın küresel başkanı ise "Gençleri ve aileleri desteklemek için, ebeveynlerin gençlerin Instagram'da geçirdikleri süreyi sınırlamasına olanak tanıyan denetim araçları ve gençlerin yaşa uygun deneyimler yaşamasına yardımcı olan yaş doğrulama teknolojisi dahil olmak üzere 30'dan fazla araç geliştirdik." açıklamalarında bulundu.

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