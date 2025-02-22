Tilki köy evine misafir oldu

Kaynak: İHA

Erzurum’un Oltu ilçesinde, köyde kış eğlencesi için buluşan vatandaşlara aç kalan ve yolunu şaşıran bir tilki de misafir oldu.

Cağ kebabı ve taşı ile meşhur olan Oltu’dan bu defa insanları hayretlere düşüren görüntüler geldi. Oltu ilçesinin İnci köyünde, vatandaşların kış aylarının uzun gecelerinde bir araya gelerek hem cağ kebabı yedikleri hem de eğlendikleri ve adına "posta" dedikleri buluşmada bu defa sürpriz bir misafir de vardı.

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Yoğun kar yağışı sonrası yaban hayatta aç kalan ve yolunu şaşıran tilki, Mahalle Muhtarı İsmail Altaş’ın da katıldığı evdeki posta eğlencesinin tam ortasına düştü. Cam kenarına sinen ve olan biteni izleyen tilkinin şirin halleri gözlerden kaçmadı.

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Biraz çekingen ama çok da korkusunu belli etmeyen tavrı ile köy odasındaki vatandaşların eğlencesi haline gelen tilki, bir süre odanın içinde gezindikten sonra girdiği kapıdan tekrar çıkarak uzaklaştı. Köy odasındaki vatandaşların hem birbiriyle hem de tilki ile olan diyalogları ise zaman zaman tebessüme neden oldu.

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