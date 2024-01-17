Tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Muş-Mutki karayolunda araçlar, yopun tipi ve fırtına sebebiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, 5 saatlik bir çalışma sonucunda mahsur kalan 22 aracı ve araçlarda bulunan 70 kişiyi kurtardı.

Muş Karayolları 113. Şube Şefliği Rotatif operatörü İdris Karakan, Mutki-Hasköy, yolun tipi nedeniyle sürekli kapandığını iletti ve mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini ifade etti.

Zor şartlarda vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını söyleyen Karakan, “ 20 kilometrelik yolun 7-8 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor. Şu an itibariyle yol trafiğe kapatıldı" ifadesini kullandı.