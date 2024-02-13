Tıra yaslandığında sürücü fark etmedi. Tır çalıştığında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Tıra yaslandığında sürücü fark etmedi. Tır çalıştığında hayatını kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaslandığı tırın sürücünün fark etmeyerek hareket etmesi ile altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay Ankara'nın Polatlı İlçesi Ankara-Eskişehir Yolu Dörtyol mevkiinde oldu.

Kırmızı ışıkta duran bir tıra yaslandığı iddia edilen 45 yaşındaki Mesut Yılanlı adlı vatandaş sürücünün fark etmeyerek hareket ettirdiği aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekiplerin güvenlik kamerasından tespit ettiği tır ise Temelli'de durduruldu.

Kazayı fark etmediği öğrenilen sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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