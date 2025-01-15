Tıraş bıçağıyla kendini kesti! Yüz binlerce lira tazminat kazandı

İngiltere'nin Londra şehrinde ilginç bir gelişme yaşandı. 48 yaşındaki Nick Silverthorn, bir mağazadan ilk kez aldığı tıraş bıçağını kullandı fakat tıraş sırasında yüzünün iki tarafında da kesikler oluştu.

Daily Mail'in haberine göre; Silverthorn yüzünün tıraş sırasında kesilmesinin ardından bıçakların hatalı olduğunu iddia ederek jilet firmasına tazminat davası açtı.

Tazminat davasının sonucunda mahkeme Silverthorn'a 6 bin 650 dolar ödenmesine karar verdi.

Kesiklerinin haftalarca iyileşmediğini ve iz kaldığını dile getiren Silverthorn, "Bunlar sıradan bir kesik değildi. Kanama dakikalarca durmadı." ifadelerini kullandı.

20 yıldır tıraş olduğunu söyleyen Silverthorn, "Hiç böyle bir şey yaşamadım" diyerek kullandığı tıraş bıçaklarından doğan mağduriyetini aktardı.