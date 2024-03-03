Tiyatro etkinliği altında öğrencilere TÜGVA ve AKP propagandası yapıldı

Maltepe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayıyla ilçede yer alan bir okuldaki öğrencilerin, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) etkinliğine götürüldüğü ortaya çıktı.
Öğrencilerin sahnelenen tiyatro oyununu izledikleri sırada “Bir büyüğümüz var” denilerek AKP’nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi sahneye çıkarıldı.
‘Ücretsiz tiyatro izlemeye gelen’ öğrencilere bir konuşma yapan Ekşi, etkinliğin ardından projelerini tanıttığı kitapçıkları dağıttı.
Öte yandan, TÜGVA'nın söz konusu etkinliğine her okuldan 70-80 öğrencinin götürüldüğü öğrenildi.