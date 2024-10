To Love And Protect, Londra'da izleyiciyle buluşacak

İbrahim Suleiman ve Linda Ejiofor-Suleiman’ın başrollerini üstlendiği “To Love And Protect” (Sevgi ve Koruma) filmi, Londra Uluslararası Pan Afrika Film Festivali'nde (London PAFF) gösterim için resmi olarak seçildi.

Film, önceki bir gebeliğini kaybeden bir kadının zorlu mücadelesini konu alıyor. Kadın, beklenmedik bir şekilde doğum yapmaya başlar ve tanımadığı bir hastanede doğum yapmak zorunda kalır. Doğumun ardından bebeklerinin kısa süre içinde öldüğü bilgisini aldığında, her şey kaosa dönüşür. Kadın, ölen bebeğin kendisine ait olmadığını savunarak hastane çalışanlarını rehin alır ve gerçek çocuğunun geri verilmesini talep eder.

Rehineler arasında, bir çetenin liderinin hapse girmesine yol açacak kritik kanıtlara sahip olan diyabetik bir gizli dedektif de bulunmaktadır. Bu duruma karşı, çete lideri hastaneye iki tetikçi göndererek bu tehlikeli bilgileri geri almak için harekete geçer.

“To Love and Protect” filmi, Muyiwa Aluko tarafından yapımcılığı ve yönetmenliği üstlenirken, senaryosu Chijioke Ononiwu’ya aittir. İcra yapımcılığı ise Mary Njoku tarafından gerçekleştirilmektedir. Filmin oyuncu kadrosunda Tina Mba, Bolaji Ogunmola, Seun Ajayi, Kelechi Udegbe, Greg Ojefua, Wendy Lawal, Tunji Olanrewaju, Dipo “Dipsen” Olanrewaju ve Fadekemi Olumide-Aluko yer almaktadır.

Film, 23 Ekim’de Londra’daki West Norwood Picturehouse’da Kurgusal Uzun Metraj Film kategorisinde gösterilecek.

