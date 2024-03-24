TOFAŞ evinde darbe yedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında TOFAŞ sahasında Darüşşafaka Lassa'yı ağırladı.
TOFAŞ Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 90-83 kazandı.
Bu sonucun ardından TOFAŞ 15. mağlubiyetini alırken, Darüşşafaka Lassa ise 12. galibiyetini elde etti.
TOFAŞ: 83 - Darüşşafaka Lassa: 90
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Fatih Güler
TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 18, Prewitt 18, Tolga Geçim 16, Ege Demir 2, O'Brien 11, Sakic 3, Wiley 12, Mustafa Kurtuldum 3
Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay, Adams 16, Woodard 15, Rahkman 18, Enes Berkay Taşkıran 6, Can Korkmaz 3, Berk Demir 12, Bora Yaşar, Cartlon 10, Pandi, Muhsin Yaşar 10
1. Periyot: 14-26
Devre: 37-45
3. Periyot: 62-60