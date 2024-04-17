TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında TOFAŞ'ı 78-55 yenen İspanya'nın Lenovo Tenerife takımı, seriyi 2-1 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.
Santiago Martin Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 26-11 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-31 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan ve son çeyreğe 65-41 önde giren Lenovo Tenerife, salondan 78-55 galip ayrıldı.
Serinin ilk maçını 83-77 kazanan Lenovo Tenerife, ikinci karşılaşmada 90-81 mağlup olmuştu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de İspanyol ekipleri Lenovo Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja yanı sıra Yunan temsilcisi Peristeri mücadele edecek.