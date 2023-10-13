TOGG'a nazar değdi. Teslimatlar gecikecek

Bakırköy Sahil yolunda TOGG taşıyan tırın üst geçide vurması sonucunda 3 tane araç hasar aldı. Trafik akışı tek şeritten sağlandı.

KAYNAK: İHA
TOGG'a nazar değdi. Teslimatlar gecikecek

İstanbul Bakırköy Sahil Yolu Küçükçekmece istikametinde saat 14.00 sıralarında, sıfır TOGG taşıyan 34 KM 7094 plakalı tır seyir halindeyken yüksekliği 4.10 metre olan Ataköy Marmaray Köprüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ön taraftaki sıfır araç, büyük hasar alarak askıda kaldı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise tırı sağa çekerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis güvenliği sağlayarak trafiği tek şeride düşürdü.

Çarpmanın etkisiyle 3 tane sıfır araçta hasar meydana geldi.

Askıda kalan araç ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Trafik polisi ise sürücü hakkında işlem yaptı.

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