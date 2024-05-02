TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Mayıs 2024 / 00:00

T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS No: 2024/42

KAMULAŞTIRMA İLANI

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Örtmeliönü Mah. 35 ada 60 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Malikinin: Kadriye Öncül, Semra Birsoy, Sıddıka Beyazgül olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Tokat Belediye Başkanlığı olduğu,

-Malikin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

-Açılacak davalarda husumetin Tokat Belediye Başkanlığı'nayöneltilmesigerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırmaişleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankası şubesine yatırılacağı,

- Davalılara tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerineilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 31/01/2024