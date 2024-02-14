TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 / 00:01



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ESAS NO : 2022/144 Esas

Davacı ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Rücuen Tazminat davası nedeniyle, dosyamızda tebligat yapılamayan davalı Öz Or-SaTur.Gıda Tem.Taş.Kır.İnş.San ve Tic. Ltd.Şti.'ne bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına dosyaya ibraz edilen 03/02/2023 tarihli bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.