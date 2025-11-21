YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

​İşitme kaybı konusunda farkındalıktan eyleme giden yolda ilk program Tokat’ta hayata geçirildi.

Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Beyazay Derneği ve Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (OKSUD) iş birliğiyle düzenlenen “Tanıdan Müdahaleye: İşitme Kaybında Eğitim ve Rehabilitasyon” paneli, 18 Kasım 2025 tarihinde Yağıbasan Medresesi Tokat Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını Tokat İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin Kır yaptı. Sayın Kır, işitme kaybının erken tanılanmasının, aile ve öğretmen iş birliğiyle yürütülen bütüncül bir destek sürecinin ve zamanında müdahalenin çocukların gelişimindeki kritik önemine vurgu yaptı.

Ardından Beyazay Derneği Tokat Şube Başkanı ve Özel Eğitim Kurumları Derneği Genel Başkanı Suna Arslan Köten bir hoş geldiniz konuşması yaparak iş birliği kültürünün güçlendirilmesi ve Tokat’ta özel gereksinimli çocuklara yönelik çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Panelde;

• Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz (Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü),

• Doç. Dr. Doğukan Özdemir (Samsun Üniversitesi, KBB Bölüm Başkanı),

• Murat Deniz (Uzman Odyolog)

uzmanlık alanlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Ayrıca Odyolog Yağmur Şimşek, işitme kaybında değerlendirme, cihazlandırma süreçleri ve erken eğitsel müdahale yaklaşımlarına dair önemli katkılar sundu.

Programa, Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Tokat’taki okulların okul müdürleri, öğretmenler, şehirde hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinin öğretmenleri, odyologlar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Böylece eğitim paydaşları, sağlık profesyonelleri ve aileler aynı platformda buluşarak işitme kaybını çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirme fırsatı buldu.

Bu proje kapsamında ayrıca Tokat’ın sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerinde yaşayan toplam 400 sıfır-altı (0–6 ay) yaş çocuğa işitme taraması yapıldı. Tarama sonucunda risk görülen çocuklar ilgili sağlık ve eğitim kurumlarına yönlendirilerek erken tanı ve müdahale süreçlerine erişimleri desteklendi. Bu çalışma, Tokat’ta erken tanı hizmetlerinin erişilebilirliğini artırma açısından büyük bir adım niteliği taşıdı.

* işitme kaybında erken tanı,

* işitsel rehabilitasyon,

* cihazlandırma süreci,

* aile eğitimi,

* okul temelli destek modelleri gibi konularda kapsamlı ve uygulamaya dönük bilgiler aktarıldı.

Tokat’ta işitme sağlığı farkındalığını artırmayı, erken tanılama süreçlerini güçlendirmeyi ve özel gereksinimli çocuklara daha hızlı, doğru ve etkili bir destek sunmayı amaçlayan bu değerli iş birliği tüm paydaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.