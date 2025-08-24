Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Tokat merkezde bulunan Gıj Gıj Tepesi'nde, otluk alanda başlayan ve kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında iki ev tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tokat'ta saat 17.15 civarında Gıj Gıj Tepesi'ndeki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Yangına, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, İl Özel İdaresi, TOMA'lar ve çevre sakinleri müdahale etti. Bölgedeki vatandaşlar ellerinde kazma, kürek ve tırmıklarla, hatta damacanalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve halkın el birliğiyle yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda yangın, akşam saat 20.00 civarında kontrol altına alındı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Bir orman yangını meydana geldi. Bin hektarlık bir alan etkilendi. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu an bir sıkıntı yok, ekipler çalışıyor" dedi. Yangının çıkış nedeninin emniyet güçleri tarafından araştırıldığını belirten Yazıcıoğlu, yangının bu kadar hızlı yayılmasının ormanların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı ve tüm Tokatlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının çevresinde bulunan iki ev güvenlik amacıyla boşaltıldı. Ekipler, yangının tekrar başlamasını engellemek için gece boyunca soğutma çalışmalarına aralıksız devam edecek. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.