Tolga Şardan için CHP Kurultayı'nda bütün gazeteciler yakalarına bunu taktı

CHP'nin Genel Başkan yarışı başladı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu Kurultay’ın merkezinden bilgileri aktarıyor.
Uğuroğlu’nun aktardığına ve gönderdiği fotoğraflarda tutuklanan T24 yazarı Tolga Şardan’a destek görüldü.
Kurultay’daki bütün gazeteciler Tolga Şardan’ın tutuklanırken söylediği “Gazetecilik yapıyoruz o kadar” sözünü yakalarına astı.
Tolga Şardan için verilen bu destek herkesi duygulandırdı. Öte yandan salonda heyecan dorukta.
TOLGA ŞARDAN NEDEN TUTUKLANDI?
Gazeteci Tolga Şardan "MİT Raporu" yazısı sebebiyle tutuklandı.
Şardan, MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı resen soruşturma kapsamında 3 gün önce Ankara'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şardan tutuklanırken duygu seli yaşamış ve son sözleri şöyle olmuştu:
Gazetecilik yapıyoruz o kadar!