Tolgahan Sayışman son yıllarda kameralardan uzakta bir yaşantıyı tercih etse de sosyal medyasını halen aktif bir biçimde kullanıyor. Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya üzerinden umreye gittiği kareleri takipçileri ile paylaştı. Tolgahan Sayışman‘ın sosyal medyasında yer verdiği fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Almeda Abazi ile 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles’ta düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine giren ünlü oyuncu, Güney Kore’de gerçekleştirilen erkek güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek dünya birincisi olmasının ardından tanınarak geniş kitlelere ulaşmıştı.

Fırtınalı aşk hayatının ardından Almeda Abazi ile evlilik kararı alması da magazin gündemine bir dönem damga vuran olaylardan biri oldu. Çift, 2019 yılında oğulları Efehan'ı, 2021'de de kızları Alina'yı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Elveda Rumeli, Lale Devri, Asla Vazgeçmem, Siyah İnci, Şampiyon, Aşk Tutulması gibi bir çok projede adından söz ettiren yakışıklı oyuncunun ekranlara ne zaman döneceği hayranları tarafından merak ediliyor.

Oyunculara veren Sayışman‘ın, kendi yapım şirketini kurduğu bilinirken inşaat sektörüne adım attigina dair iddialarda magazin gündeminde yer aldı.

Kariyeri ve özel hayatıyla ekranlardan uzak olmasına rağmen gündeme gelmeyi sürdüren Sayışman son olarak umre seyahatinden yaptığı paylaşımlar konuşuldu.

Sosyal medyasında hem gündelik hem de iş yaşantısına yer veren oyuncu, yaşadığı sakin aile hayatıyla sevenlerinin takdirini kazanıyor.

Sayışman, paylaşımına; "De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” notunu düştü.