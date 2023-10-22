Tolunay Kafkas: Fenerbahçe'den özür dilerim

Ümit Milli Takım'dan sonra görev aldığı Ankaragücü'nden de ayrılan teknik direktör Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.

Kafkas, Ajansspor'daki habere göre şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takımımızdaki oyuncu grubuna güveniyorum. Özellikle milli takımlarda alt yaş kategorilerinde yetkin hocalara ihtiyacımız var. Bizim dönemimizde alt yaş kategorilerinde birçok oyuncu A Milli Takım'a geçti.

İsmail Yüksek konusunda eleştiriler var. Tümer Metin, Tolunay Kafkas, Dybala ve Kante bunların hiçbir tanesi ne genç ne de Ümit Milli Takım'da oynamış oyuncu değiller. Bu durum buradaki hocaların işlerini kötü yaptığı anlamına gelmez. Ülkemizde oyuncu gelişimi geç olabiliyor.

Ben burada bunları söylerken; hata yapmışsam İsmail'den de Fenerbahçe Kulübü'nden özür dilerim. Bizim sürecimizde Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a geçişlerin iyi olduğunu söyleyebilirim. Kulüp taraftarlığı insanlarımızın gözünü kör etmiş, kendimizi anlatmalıyız, düşüncelerimizi söylemeliyiz."

İngiltere ile maç yapacaktık iptal oldu. Fenerbahçe'de o dönem teknik direktör olarak Erol Bulut vardı, zannetmiyorum onlar İstanbulspor'la maç almışlardı, sonrasında Galatasaray ile görüştük ve hazırlık maçı yaptık. Ben burada konuşurken milli takım konusunda biz diyorum. Halil'e sordum; fiziki temas olmadı ancak Marcao vurmaya kalktı dedi. Sonrasında maçı iptal ettik. Bana, "Bir daha o maçı oynar mısın?" diye sorsan "Hayır" cevabını veririm."