Toprağın altından çıkan kalp görenleri hayrete düşürdü

Denizli'de tarlasında hasat yapan üretici, toprağın altından çıkan kalp şeklini almış patatesi görünce inanamadı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde çiftçilik ile uğraşan Davut Aksoy, bir dönümlük tarlasına kışlık patates ekti. 2 gün önce hasadına başlanan patates tarlasında, dün tarım işçileri tarafından kalp şeklini almış patates bulması dikkat çekti. Kalp şekilli patates mahalle sakinlerinin büyük ilgisi ile karşılaştı.

Bu yıl tarlasına ilk kez patates ekimi yaptığını söyleyen Davut Aksoy, "Evimde yemek için ektiğim patatesleri hasat etmeye başladık. Dün hasat sırasında kazdığımız patateslerden birinin kalp şeklinde olduğunu gördük. Topraktan büyük dikkatle çıkarttığımız kalp şekilli patates mahalle sakinleri arasında da büyük ilgi gördü. Yıllardır çiftçilik yaparım bende ilk kez böyle bir şeye şahit oldum. Kalp patatesi bende eşime hediye ettim" dedi.