Torreira Devrim Özkan’ın doğum gününü böyle kutladı

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan, bir süre birlikte olduktan sonra yollarını ayırma kararı almıştı.

Devrim Özkan'ın Galatasaray ile Young Boys arasındaki Şampiyonlar Ligi eleme maçını izlemek için stadyuma gelmesi ile ünlü çiftin yeniden bir araya geldiği ortaya çıktı.

İkili bugün sosyal medyada birbirlerine sarıldıkları bir kareyi takipçileri ile paylaşırken Torreira, paylaşımına İspanyolca'da 'hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notunu düştü.

2 Eylül’ün Devrim Özkan’ın doğum günü olması sebebi ile aralarında Torreira’nın kardeşinin de olduğu bir grupla Antalya'da kutlama yapan çift Özkan’ın 26. yaşını kutladı.

Torreira ve Özkan’ın dudak dudağa olduğu görüntüler ise sosyal medyada çok konuşuldu.