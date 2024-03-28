Torreira takım arkadaşını antrenmanda rezil etti. Kameralar o anları kaydetti

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Torreira takım arkadaşını antrenmanda rezil etti. Kameralar o anları kaydetti
Galatasaray antrenmanındaki görüntüler izleyenleri kahkahaya boğdu.

Süper Lig’de verilen arayı fırsata çevirmek isteyen lider Galatasaray Antalya’ya kampa gitti.

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Burada 2 Nisan Salı günü Hatayspor ile oynayacakları mücadele öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray’da keyifler yerine geldi.

Dün gerçekleştirilen idmanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılarda Torreira’nın takım arkadaşı Aurier’e attığı bacak arası çalım takım içinde kahkahalara sebep oldu.

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Aurier’in yanına giderek dalga geçerken görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları Torreira için Aurier’i 'rezil etti' yorumlarında bulundu.

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