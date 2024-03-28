Torreira takım arkadaşını antrenmanda rezil etti. Kameralar o anları kaydetti

Süper Lig’de verilen arayı fırsata çevirmek isteyen lider Galatasaray Antalya’ya kampa gitti.

Burada 2 Nisan Salı günü Hatayspor ile oynayacakları mücadele öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray’da keyifler yerine geldi.

Dün gerçekleştirilen idmanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılarda Torreira’nın takım arkadaşı Aurier’e attığı bacak arası çalım takım içinde kahkahalara sebep oldu.

Aurier’in yanına giderek dalga geçerken görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları Torreira için Aurier’i 'rezil etti' yorumlarında bulundu.