2016 yılında Mehmet Aydın tarafından kurulan ve kısa sürede Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık vakalarından biri haline gelen "Çiftlik Bank" isimli bir saadet zinciri sistemi patlak vermişti. "Sanal çiftlik" uygulamasıyla yatırım yapanlara yüksek kazanç vaat eden şirket, aslında yeni katılımcıların yatırdığı parayla önceki kullanıcılara ödeme yapan klasik bir Ponzi düzeni olarak işliyordu. 2018'in başında sistem çökmüş, şirket varlıklarına el konmuş ve binlerce kişi mağdur olmuştu.

Çiftlik Bank davasında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanık yargılanmış, mahkeme Aydın kardeşlere 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti.

Vatandaşları milyonlarca lira dolandıran Mehmet Aydın cezaevinden mektup gönderdi. Aydın, mektubunda Uruguay ve Paraguay’da faaliyet gösterdiğini iddia ettiği bir Bitcoin tesisindeki makinelerin hala çalıştığını öne sürdü. Ayrıca, kendisine ev hapsi uygulanması halinde mağdurlara ödeme yapabileceğini söyleyerek bu yönde bir talepte bulundu.

Avukat Sevgi Erarslan'ın ulaştığı mektupta Aydın, 2017 yılında kurduğunu belirttiği Bitcoin üretim tesisinin halen aktif olduğunu yazdı. Mektubunda Paraguay ve Uruguay'da bulunan makineler üzerinden gelir elde edildiğini savunan Aydın, "Adli kontrol kapsamında ev hapsi uygulanırsa ödeme yapma imkanım doğacak" dedi.

Aydın mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"24 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin en büyük bitcoin üretim tesisini kurdum. Şu an mevcut haliyle Uruguay ve Paraguay'da faaliyette olan Bitcoin tesisinde yer alan Bitcoin makineleri üretime aktif olarak devam etmektedir. Adli kontrol şartı olan ev hapsi uygulaması kapsamında tarafıma imkan verildiği takdirde zararları giderme durumumum olduğunu bir kez daha yineliyor, tüm mağdurlara ve kamuoyuna duyuruyorum"

Aydın mektubunda ayrıca, 4 bin 414 mağdurun toplam alacağının 70 milyon 514 bin TL olduğunu, el konulan mal varlıklarının bu tutarın katbekat üzerinde bulunduğunu ve kayyum atanan 3 şirketin toplam 156 milyon TL sermayeye sahip olduğunu belirtti.