Tosya'da otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tosya'da otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini neticesinde dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu Kaleyakası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.O. yönetimindeki 37 PH 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada sürücü R.O. ile N.O. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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