TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

ESAS NO : 2012/381

KARAR NO : 2016/303

Dahili davalılar Esra Akçay ve Ebru Koparipek hakkında mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; dahili davalılar Esra Akçay ve Ebru Koparipek hakkında yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; 1-Açılan davanın reddine, 2-Davacı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 3-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, 4-Davacı tarafça yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine, 5-Davalılar Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, Neziha Kahraman, Ahmet Salih Erdem kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca1.800 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara verilmesine karar verildiği, dahili davalılar Esra Akçay ve Ebru Koparipek'e ilanen TEBLİĞİNE, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar ile davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından temyiz edildiği İLANEN TEBLİĞ olunur.