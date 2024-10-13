Trabzon İli Yomra Belediye Başkanlığından Satılık Taşınmaz İlanı

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2024 / 00:01

TRABZON İLİ YOMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SATILIK TAŞINMAZ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait, Trabzon ili Yomra ilçesi Namıkkemal Mahallesinde bulunan 347 ada 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usuluyle artırım şeklinde ihale yolu ile satılacaktır. Taşınmaza ilişkin ayrıntılı bilgiler şartnamede yazılmıştır. Şartname ve ekleri idareden satın alınabileceği gibi Belediyemiz Fen

İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

İhale, Yomra Belediye Başkanlığı Encümen salonunda 23.10.2024 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır.

İhalede belirlenecek bedelin ihalenin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren kendisine kanuni süresi içinde tebligat yapılacak olup, tebligatta verilen süre içerisinde, ihale şartnamesindeki belirtildiği gibi ödeme yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyen;

İSTENİLEN BELGELER

Gerçek kişiler için Türkiye’ de kanuni ikametgahı olduğuna dair belge ( Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet’ten temin edilecek.), Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, Tebligat için adres ve telefon numarası bildirmesi, Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihale tarihinin olduğu yıla ait ), Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve ortakların imza sirküleri, Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, dekont veya teminat mektubu, Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, İstekli tarafından her sayfası imzalanan ihaleye ait şartname.

İhale şartnamesi ve ekleri Yomra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 500,00TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.