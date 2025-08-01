Trabzon ve 15 Ağustoslara dikkat!

Sayın Emekli Amiral ve milli hassasiyet sahibi Cihat Yaycı ‘dan gelen habere göre, Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethine isabet eden 15 Ağustos’u da kapsayan 14-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından “Trabzon Uluslararası Horon Festivali” tertip edildiği anlaşılmaktadır. Bu uluslararası yapılacak festivale Türkiye’ye karşı sürekli açıkça düşmanlık yapan, çatışmayı düşünen Yunanistan’ın davet edilip edilmediğini şimdilik bilemiyoruz. Eğer davet edildi ise; Ege’yi kendi havuzu olarak gören, adaları işgal eden ve Ege’yi kaçak ve iltica edeceklerin mezarlığı haline sokan bu ülkenin daveti yanlış olacaktır. Bu bir uluslararası festival ise; Türk Dünyasında horonun halen oynandığı Orta Asya’ya dayanan Türk Dünyası Ülkeleri hesaba katılmış ve davet edilmişler midir?

Yunan istihbaratının yönlendirdiği sosyal medya kendi hesaplarına göre görevlerini çok iyi yaparlar. Trabzon üzerine 60 civarında Pontus derneğinin mevcut olduğu; çeşitli ülkelerde ise 550’ye yakın şubenin açıldığı bilinmelidir. Yunanistan’ın Pontus iddialarını desteklemek ve Türkiye aleyhine genişlemek için Küçük Asya isimli bir banka kurduğu ve faaliyetler için destekleyici olduğu acaba biliniyor mu?

Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan Trabzon dernek ve vakıfları bu ve benzeri konularla acaba ilgili midirler? Yoksa sadece yukarıda belirtilen Pontus derneklerinin ilgi ve faaliyetleri yeterli mi bulunmaktadır?!! 15 Ağustos tarihi bazılarına göre çok önemli mi ki; bu tarihte olmaması gereken ziyaret ve faaliyetler Trabzon’da düzenlenmeye çalışılır? Başkalarını bilmem ama bir Trabzonlu olarak vatanımın her tarafında daha çok bilgisizlikten kaynaklanan yanlışların aydınlatılmasını, kamu oyunun bilgilendirilmesinden kaçınılmamasını bekleme hakkımız da vardır.