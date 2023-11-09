Trabzon’da çift başlı yılan görüntülendi

Trabzon’da bir çiftçi evinin önünde çift başlı yılan görüntüledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. Ufuk Bülbül uyardı.

KAYNAK: DHA
Trabzon’da çift başlı yılan görüntülendi

Trabzon'un yüksek kesimlerinde oturan bir çiftçi, evinin önünde gördüğü çift başlı yılanı görüntüledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. Ufuk Bülbül, "Bunları rahatsız etmemeye, yaklaşmamaya, tutmamaya çalışmalıyız. Savunma davranışı olarak ısırabilir. Zehirsiz de olsa acıtabilir, enfeksiyona neden olabilir. Bunlar yapılmadıkça korkacak bir durum yok" dedi.

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Gördükleri karşısında şaşkına dönen çiftçi, doğada oldukça nadir rastlanan 50 santimetre uzunluğundaki 'Colubridae' familyasından çift başlı yılanı, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Zehirsiz olduğu öğrenilen hayvan bir süre sonra çimenlik alana yönelerek, gözden kayboldu.

Çift başlı yılan türlerine ilişkin çalışmalar yürüten KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, eline ulaşan görüntüleri inceledi.

Hayvanlarda görülen ikinci başın genetik bozukluk, kimyasal veya çevresel etkiler nedeniyle olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Bülbül, "İlginç bir durum çünkü doğada çok yaygın görülmüyor. Normalde tek bir embriyo ikiye bölünerek ikizler meydana gelecekken bu aşamada tam bölünememe sonucu belli bir parçanın birleşik kalması gibi durumlarda oluşabiliyor. Bazen de tam tersine iki ayrı embriyonun ayrı ayrı gelişmesi yerine birleşerek bazı organlarının 2 tane ve yapışık olması şeklinde ortaya çıkabilen bir bozukluk bu. Türkiye'de ve bölgemizde böyle durumlara pek rastlamıyoruz. Bu, ender görülen bir olay" dedi.

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