Trabzon’da otobüs firması başkanı silahlı saldırıda uğradı

Trabzon’un İskenderpaşa Mahallesi, Tiyatro Sokak’ta meydana gelen olayda, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen, ara sokakta yürüdüğü esnada yanına gelen Y.C.K. (23) adlı şahsın tabancalı saldırısına uğradı. Seymen, ayaklarına isabet eden mermiler sebebiyle kanlar içinde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
BACAKLARINDAN YARALANDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Murat Seymen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüpheli kişinin yakalanması için inceleme başlattı.