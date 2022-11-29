Trabzon'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden müşteri temin ederek fuhuş yaptıkları tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, zührevi hastalıklar taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. (AA)
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