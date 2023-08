Trabzonspor mutlu sona ulaşıyor! Son karar bekleniyor

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor Batista Mendy için Angers SCO Kulübü’ne son teklifini sundu.

5 milyon Euro + 1 milyon Euro da, maç istatistik bonusu olarak prensip anlaşmasına varıldı.

Şimdi top Fransız kulübü’nde; kesin kararını bildirmesi bekleniyor!

On gün kadar önce yeniçağgazetesi.com.tr’de gündeme taşıdığımız Trabzonspor'daki transfer gelişmelerinden bir olan Batista Mendy konusunda, artık karşı tarafın kesin kararı bekleniyor.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Angers ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor’un kurmayları, oyuncu ile de son görüşmelerin yapıldığını kaydetti.

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Bir süredir Trabzonspor'un transferde pazarlıklarını sürdürdüğü Fransız oyuncu Batista Mendy için, Angers takımı ile prensipte anlaşma sağlandığı kaydedildi. 5 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro da istatistik bonusları üzerinden anlaşma sağlandığı haberleri de yer aldı.

Oyuncu ile son görüşmelerin yapıldığı hatırlatılırken, 23 yaşındaki futbolcunun bir kaç gün önce yapılan iki antrenmana da bir sakatlık olmaması için bu yüzden katılmadığı ve tek başına idman yaptığı biliniyor.

FRANSIZ BASINI DUYURDU!

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Batista Mendy için, Fransa basını haberi flaş flaş olarak verirken, söz konusu oyuncu; Arabistan Ligi ekipleri tarafından da son zamanlarda takibe alınmıştı.

Fransız gazeteciler, Trabzonspor'da transfer de Hırvat Bruno Petkovic konusunda kulübünden gelecek olan son kararı da beklerken, Bordo Mavililer’in kadrosuna katmak istediği Batista Mendy transferinde, Batista’nın kulübü Angers, Bordo Mavililer’in 5 milyon Euro civarındaki teklifini kabul ettiğini yazdı. Ayrıca Fransa'nın dev kulüplerinin de radarında olduğunu öne sürdükleri 23 yaşındaki Batista'nın 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Trabzonspor'un çok istediği oyuncunun da, Karadeniz ekibine gelip gelmeyeceği konusunda nasıl bir karar vereceği ise merak ediliyor.

ARTIK TOP BATİSTA’DA, KARARI O VERECEK.

Bu arada, Çaykur Rizespor önünde Papara Park’ta 2-3’lük beklenmedik bir mağlubiyet alan ve üç futbolcusu; Orsic, Fernandez ve Trezeguet sakatlar kervanında olan Trabzonspor’da, yönetim sponsorluk görüşmeleri için zemin ararken, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor, bir yandan da kulübün yoğun borçlarını ödemeye daha doğrusu ödenecek hale getirmeye çalışıyor.

Takıma 15 Eylül tarihine kadar bir an önce takviye yapmaya çalışan Bordo Mavili yönetimin; bu noktada orta saha için en önemli adaylarından biri de, Angers SCO forması giyen Batista Mendy idi. Bir süredir bu transfer görüşmesini sessiz, sedasız sürdürse de, bu transfer artık duyuldu.

Trabzonspor'un, bu pazarlıklarda Fransız kulübü’nün 10 milyon Euro’da diretmesi, ilerleyen görüşmelerde en son 8 milyon Euro’ya inebileceğini haberdar etmesinin ardından, Trabzonspor’da son teklifini karşı tarafa iletti.

Karadeniz ekibinin; 5 milyon Euro’yu 4 yıl vadeli olarak ödeyebileceğini Fransız kulübüne ilettiği, en yetkili bir isimden öğrenildi. Kısa sürede bu transferi sonuçlandırmak isteyen Bordo Mavi’nin kurmaylarının, oyuncunun yaşının genç olması ve ekonomik açıdan da gelecek vaat etmesi de, ilgilerini çeken önemli faktörlerin arasında yer aldı.

23 yaşındaki 1,91’lik ön libero, merkez orta saha Batista, defansif orta saha olarak görev yaparken; özellikle mücadelesi, enerjisi ve fizik gücüyle öne çıktığı biliniyor.

2000'de Fransa'da, Saint-Nazaire’de dünyaya gelen Batista, Gine asıllı bir oyuncu ve Fransa Ligue 2 ekiplerinden Angers SCO forması giyiyor. Sağ ayağını daha etkin olarak kullanan Batista'nın takımıyla olan sözleşmesi ise 2024 Haziran ayında sona erecek olması nedeniyle, Angers cephesinin de zamana sıkıştığı için transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Genç futbolcu kariyerine; Nantes'in altyapısında yetişip A takıma yükselerek başlamış, 2021 yılında bedelsiz olarak Angers'a transfer olmuştu. Toplamda 118 maça çıkıp sadece 1 gol, 1 asist üretmiş, Geçen sezon takımıyla 39 maça çıkmış ve 3 bin 161 dakika sahada kalmıştı.

Batista, Fransa A milli takımı hariç, alt yaşın tüm kategorilerinde de milli formayı 24 kez giyerek, 1 gol kaydedebilmişti.

Oyuncunun her an, sağlık kontrolünden geçmesi için Türkiye’ye gelmesi, söz konusu olabilir.