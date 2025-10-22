Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2025 yılı için verilecek ödüllerin adaylarını açıkladı.

Trabzonspor’un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, “Yılın Kalecisi” ödülüne aday gösterilen 10 isim arasında yer aldı.

CAF Teknik ve Gelişim Komitesi’nin belirlediği aday listesi, deneyimli teknik direktörler, eski futbolcular ve medya mensuplarının ortak oylamasıyla oluşturuldu.

ONANA AVRUPA TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Onana, Afrika futbolunun önde gelen kalecileriyle birlikte ödül için yarışacak. Adaylar arasında Yassine Bounou (Al Hilal), Edouard Mendy (Al Ahli) ve Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns) gibi dikkat çeken isimler de bulunuyor.

Süper Lig’de sergilediği istikrarlı performansla Trabzonspor’un en güven veren oyuncularından biri haline gelen Onana, Avrupa arenasındaki tecrübesiyle de öne çıkıyor.

“YILIN KALECİSİ” ÖDÜLÜNÜN DİĞER ADAYLARI

CAF tarafından açıklanan listede Onana dışında yer alan isimler şöyle:

Vozinha (Yeşil Burun Adaları/Chaves), Ahmed El Shenawy (Mısır/Pyramids), Munir Mohamedi (Fas/Berkane), Yassine Bounou (Fas/Al Hilal), Stanley Nwabali (Nijerya/Chippa United), Edouard Mendy (Senegal/Al Ahli), Marc Diouf (Senegal/Tengueth), Ronwen Williams (Güney Afrika/Mamelodi Sundowns) ve Aymen Dahmen (Tunus/Sfaxien).

TRABZONSPOR TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Trabzonspor’un kalesinde gösterdiği güven veren performansla dikkatleri üzerine çeken Andre Onana, CAF tarafından “Yılın Kalecisi” unvanına layık görülmesi halinde kulüp tarihinde bu ödülü kazanan ilk oyuncu olacak.