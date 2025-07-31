Trabzonspor'un Brownhill aşkı depreşti! Bonservis sorunu ortadan kalktı

Trabzonspor'un uzun süredir peşinden koştuğu İngiliz orta saha oyuncusu Josh Brownhill, kulübü Burnley ile yollarını ayırarak bonservisini eline aldı.

Geçtiğimiz yaz döneminde Bordo Mavililer, Brownhill ile anlaşmaya varmış ancak Burnley'nin yapılan iki teklifi de reddetmesi üzerine transferden vazgeçmişti.

TRABZONSPOR'DAN BROWNHILL'E YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Brownhill kaptanlığında Championship'te sezonu şampiyon olarak tamamlayan Burnley'nin transferde devreden çıkmasıyla birlikte Trabzonspor bir kez daha 29 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamayı planlıyor.

Bordo mavili yönetim, Premier Lig'den talipleri olsa da henüz bir kulüple anlaşamayan Josh Brownhill'i cazip bir maaşla ikna ederek bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor.

Puertas transferinde istediği ilerlemeyi bir türlü yakalayamayan Trabzonspor'un rotasını yeniden İngiltere'ye kırarak kısa süre içerisinde Brownhill'e yeni bir teklif sunması bekleniyor.

ŞAMPİYONLUĞUN BAŞ MİMARI OLDU

Geçtiğimiz sezon Burnley ile 44 maça çıkan Brownhill 18 gol, 6 asistlik etkileyici bir performans sergilemiş ve şampiyonluğun mimarlarından olmuştu. Piyasa değeri 14 milyon Euro olan İngiliz oyuncunun bonservis sorunun ortadan kalkması büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.