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Andreas Cornelius Trabzonspor'u icraya verdi

Trabzonspor'un eski futbolcusu Andreas Cornelius'un geciken alacakları için bordo-mavili kulübe icra takibi başlattığı belirtildi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 16:03
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Trabzonspor'un eski oyuncusu Andreas Cornelius kulübü icraya verdi

Andreas Cornelius Trabzonspor'u icraya verdi
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Olay, Trabzonspor’un 79’uncu Olağan Genel Kurulu’nda yayımlanan faaliyet raporunda ortaya çıktı.

Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, Danimarkalı golcü Andreas Cornelius’un menajeri Per Steffensen, 3 milyon 529 bin 721 TL ve 1 milyon 411 bin TL tutarında iki ayrı alacağı için bordo mavili kulübe icra takibi başlattı.

Geçen sezon bordo-mavili formayla Süper Lig’de 15 gol ve 5 asist kaydeden Cornelius, 6 milyon euro bonservisle ülkesi Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer olmuştu.

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