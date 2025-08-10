Trabzonspor'un eski yıldızı için Beşiktaş devrede

Genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u Cagliari'ye gönderen Beşiktaş’ta Tammy Abraham'ın yanına bir forvet daha takviye etmek için çalışmalar sürüyor.

Listede öne çıkan ilk ismin ise eski Trabzonsporlu Simon Banza olduğu öğrenildi.

Geçen sezon Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak geldiği Trabzonspor'la ligde 19 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Banza için bu sefer Beşiktaş'ın masaya oturduğu öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan 27 yaşındaki futbolcu için Braga'nın 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Rakamı düşürmek isteyen siyah beyazlıların Portekiz ekibiyle pazarlıkları devam ediyor.

Oyuncuya ayrıca Arap yarımadasından teklifler geldiği de ifade edildi.