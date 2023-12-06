Trabzonspor'un eski yıldızından Galatasaray itirafı

Andreas Cornelius 12 Aralık'ta oynanacak olan Kopenhag-Galatasaray maçını değerlendirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'un eski yıldızından Galatasaray itirafı

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Kopenhag’ın eski golcüsü Andreas Cornelius Galatasaray’a karşı oynanacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu.

BAŞA BAŞ VE SERT OLACAK
Her iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istediğini ifade eden Danimarkalı yıldız karşılaşmanın başa baş, sert ve büyük bir mücadele olacağını belirtti.

GALATSARAY'A RAKİP OLMAKTAN MUTLU
Galatasaray'ın rakipleri arasında olmasından mutlu olduğunu vurgulayan futbolcu, takımının disiplinli bir performans sergilemesi gerektiğini söyledi.

GRUBUN EN HEYECANLI MAÇI
Kendi seyircilerinin desteğiyle Galatasaray'a karşı açık oynamamaları ve boş alan bırakmamaları gerektiğini belirten Cornelius son olarak Türkiye'deki taraftarları ve atmosferi özlediğini ve 12 Aralık'taki maçın grubun en heyecanlı ve büyük mücadelesi olacağını ifade etti.

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