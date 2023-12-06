Trabzonspor'un eski yıldızından Galatasaray itirafı

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Kopenhag’ın eski golcüsü Andreas Cornelius Galatasaray’a karşı oynanacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu.

BAŞA BAŞ VE SERT OLACAK

Her iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istediğini ifade eden Danimarkalı yıldız karşılaşmanın başa baş, sert ve büyük bir mücadele olacağını belirtti.

GALATSARAY'A RAKİP OLMAKTAN MUTLU

Galatasaray'ın rakipleri arasında olmasından mutlu olduğunu vurgulayan futbolcu, takımının disiplinli bir performans sergilemesi gerektiğini söyledi.

GRUBUN EN HEYECANLI MAÇI

Kendi seyircilerinin desteğiyle Galatasaray'a karşı açık oynamamaları ve boş alan bırakmamaları gerektiğini belirten Cornelius son olarak Türkiye'deki taraftarları ve atmosferi özlediğini ve 12 Aralık'taki maçın grubun en heyecanlı ve büyük mücadelesi olacağını ifade etti.